«Антонов» готовит модернизированный самолет "Руслан" для серийного производства

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) готовит модернизированный вариант Ан-124-200 для нового этапа серийного производства «Руслан», сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Как отмечает пресс-служба, этот модернизированный вариант будет отличаться повышенной транспортной эффективностью и увеличенной дальностью полета.

Кроме того, он будет иметь ряд других конкурентных преимуществ, отличающих его от других самолетов.

"Он также будет отличаться расширенным диапазоном применения по температуре и длине ВПП, «стеклянной кабиной», двигателями с цифровой системой управления FADEC, доработанными в соответствии с новейшими стандартами ИКАО", - говорится в сообщении.

Также сообщается о внедрении эффективной концепции поддержания летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан» по продлению ресурса и срока службы до 10 тыс. полетов, 50 тыс. летных часов и 45 лет.

Как отмечает пресс-служба, эти показатели превышают аналогичные показатели транспортных самолетов США серии С-17 и С-5М, которые составляют 30-45 тыс. летных часов.

«Антонов» постоянно проводит работу по совершенствованию самолетов Ан-124-100 «Руслан», подчеркнули в пресс-службе. В частности, только за последнее время разработаны и сертифицированы три новых варианта этого самолета. От базового варианта они отличаются увеличенной до 150 тонн полезной нагрузкой, увеличенными в два раза ресурсами самолета, а также модернизированным бортовым оборудованием.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Накануне Государственная авиационная служба Украины одобрила продление срока эксплуатации крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» до 2033 года.

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