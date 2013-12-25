Россия введет на постоянной основе экспортную пошлину на вольфрам

Правительство России установило на постоянной основе ставку вывозной таможенной пошлины на руды и концентраты вольфрамовые в размере 10% от таможенной стоимости.

Проект постановления был одобрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 15 ноября 2013 года.

Установление 10% экспортной пошлины на постоянной основе позволит направить значительную часть экспорта вольфрамового концентрата (до 50%) на внутренний рынок, передает ПРАЙМ.

До 2012 года в отношении вольфрамового концентрата вывозная пошлина не применялась. Она была установлена постановлением правительства сроком на один год в связи с растущим спросом на вольфрамовое сырье со стороны отечественных металлургических предприятий.

Вольфрамовый концентрат является сырьем для производства легированных сталей и твердосплавной продукции, используемой в обрабатывающих отраслях промышленности, буровой технике, электротехнической и оборонной промышленности. При растущем спросе на вольфрамовый концентрат отечественные поставщики не могут удовлетворить потребности российских металлургических предприятий. Приобретение сырья по импорту даже беспошлинно практически невозможно.

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