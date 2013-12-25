Руководитель фонда «Эффективное управление» уходит из группы СКМ

Руководитель фонда «Эффективное управление», созданного по инициативе украинского бизнесмена Рината Ахметова, Наталья Изосимова покинула свои посты в наблюдательных советах компаний «ДТЭК» и «Метинвест», входящих в группу компаний СКМ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СКМ.

«Действительно, Наталья Изосимова приняла решение выйти из наблюдательного совета ДТЭК и МИХ (холдинга «Метинвест» - УНИАН), - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе привели комментарий самой Изосимовой относительно ухода с постов. «Я решила заняться собственным бизнесом в сфере консалтинга. В ближайшее время основным географическим фокусом для меня будут Россия и Европа», - цитирует пресс-служба СКМ Изосимову.

В пресс-службе ДТЭК также подтвердили эту информацию. «С 21 декабря текущего года член наблюдательного совета DTEK Holdings B.V. Наталья Изосимова прекратила исполнять свои обязанности. Таким образом, по состоянию на 25 декабря в состав наблюдательного совета компании входят 6 членов – Дамир Ахметов, Йохан Бастин, Сергей Коровин, Ирина Мых, Кэтрин Сталкер, Роберт Шепард, а также председатель - Олег Попов», - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиабизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.