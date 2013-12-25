«Запорожсталь» за год инвестировала в модернизацию производства 600 млн грн

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины комбинат «Запорожсталь», согласно стратегии группы «Метинвест», в 2013 году инвестировала в модернизацию производства 600 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы комбината.

«Сейчас на комбинате проводится значительное обновление производственных мощностей, предусматривающих комплекс технологических решений по существенному снижению экологической нагрузки на регион. Так, в 2013 году на эти цели мы освоили порядка 600 млн грн инвестиций», - цитирует пресс-служба генерального директора «Запорожстали» Ростислава Шурму.

В сообщении отмечается, что модернизация позволила меткомбинату в текущем году показать рост производственных показателей, а также продолжить внедрять проекты по снижению потребления газа.

«За последние три года в производстве мы отказались от потребления 790 млн кубометров газа», - сказал гендиректор.

Как сообщал УНИАН, меткомбинат «Запорожсталь» за январь-ноябрь 2013 года увеличил производство металлопроката на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,932 млн тонн.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 года входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.