Продажи новых легковых автомобилей в Европе снизились

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европы в январе-ноябре т.г. сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% - до 11,36 млн единиц.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

Согласно данным ассоциации, в ноябре текущего года продажи автомобилей выросли по сравнению с ноябрем прошлого года на 1,2% - до 975,281 тыс. единиц.

По данным АСЕА, в январе-ноябре текущего года продажи новых легковых автомобилей в Германии сократились на 4,9%, во Франции - на 7,1%, в Италии - на 7,7%.

При этом в Испании продажи новых легковых авто за указанный период выросли на 2,1%, в Великобритании - на 9,9%.

«В итоге число новых регистраций легковых автомобилей в Европе за первые одиннадцать месяцев года сократилось на 2,8%», - говорится в сообщении.

Читайте также: Итоги 2013 года: реалии и ожидания украинского авторынка

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей в странах Европейского Союза в октябре выросли второй месяц подряд впервые с сентября 2011 года, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 4,7% - до 1,005 млн штук.

Продажи новых автомобилей на европейском рынке за первые восемь месяцев текущего года достигли минимального значения за всю историю проведения подсчетов, начиная с 1990 года.

В январе-августе текущего года покупатели в Европе зарегистрировали 7 842 тыс. новых автомобилей, что на 5,2% меньше показателя прошлого года.

Справка УНИАН. ACEA — ассоциация европейских производителей автомобилей.

Создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.