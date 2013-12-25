Покупателям отечественных авто могут компенсировать часть утилизационного сбора

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко изучить предложения автопроизводителей компенсировать автовладельцам часть средств от уплаты утилизационного сбора при покупке нового отечественного автомобиля при сдаче старого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение Азаров дал во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы», который проходил с участием представителей промышленных предприятий четырех областей.

Читайте также: В реестр утилизаторов внесли три автосборочных завода

“В частности, было предложено средства, поступающие за счет, например, утилизационного сбора, направить на специальные программы по замене старых автомобилей на новые, отечественного производства, за счет соответствующей компенсации для потребителей”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, которым на законодательном уровне предлагается закрепить право и возможность собственникам автомобилей получать возмещение по уплате утилизационного сбора при сдаче транспортного средства на утилизацию.