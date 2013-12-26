Россия ввела запрет на доступ в страну ряда иностранных товаров для нужд обороны

Правительство России ввело затпрет на доступ в страну ряда иностранных товаров для нужд обороны и безопасности государства, сообщается на сайте правительства.

Исключением являются «случаи, когда производство таких товаров отсутствует на территории России или не соответствует требованиям госзаказчиков».

"Постановление подготовлено в связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и вступлением его в силу с 1 января 2014 года", - говорится в постановлении правительства РФ.

Правительство поручило Министерству промышленности и торговли РФ утвердить правила проведения экспертизы отсутствия производства на территории товаров, необходимых для поддержания обороноспособности страны до 1 января следующего года.

В список товаров, не производящихся в России, попали литейные машины, которые широко используются в металлургии, станки для обработки материалов лазерными или другими световыми или фотонными лучами, токарные и металлорежущие станки, а также высокотехнологичные измерительные и контрольные приборы.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря был принят ряд договоренностей, в том числе и о активизации сотрудничества стран в оборонной сфере.

На сегодня более 400 предприятий ОПК России используют украинские комплектующие.

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