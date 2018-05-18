Фактор неполноты знания или…?

«Репортеры были молодыми людьми, которых учили думать, что их работа заключается в том, чтобы скрывать от мира природу происходящих в нем событий». Именно эта фраза из бестселлера Э.Рэнд «Атлант расправил плечи» приходит на ум при внимательном изучении опубликованной 18 декабря в интернет-издании «Экономическая правда» статьи «Коломойский стал льготником».

Первая же фраза данного материала – «18 декабря правительство подписало меморандум о взаимопонимании с ферросплавными предприятиями» - абсолютно не соответствует действительности. Если не упоминать длительные и сложные рутинные подготовительные процедуры, процесс подписания Меморандума о взаимопонимании с ферросплавными предприятиями (далее – Меморандум) состоит из двух этапов:

1) сначала готовится и подписывается Постановление Кабинета министров, содержание которого укрупненно сводится к следующему – «согласовать текст Меморандума»

2) после этого происходит непосредственно подписание Меморандума уполномоченными от правительства и заводов лицами.

Так вот, не то что 18 декабря, а даже 26 декабря соответствующее Постановление Кабинета министров подписано не было. Разумеется, не был подписан и собственно Меморандум.

Стоит ли верить опубликованному, если изначальное базовое утверждение статьи полностью не соответствует действительности?

Кроме фактора непостижимой человеческой психологии существует также фактор неполноты нашего знания о мире. Проще говоря, мы не знаем – чего именно мы не знаем. Хотелось бы верить, что именно неполнота знаний автора статьи «Коломойский стал льготником» стала причиной того, что проанализировано ниже. Ибо, складывается впечатление, что есть люди, которым не дает пока мысль о том, что ферросплавная отрасль (дающая 1% ВВП Украины) получает шанс на выживание.

Отнюдь не сложно анализировать статью «Коломойский стал льготником» на предмет формирования в ней однобокого отношения к проблеме. Например, второе предложение статьи звучит следующим образом – «В итоге в 2014 году льготными тарифами на электроэнергию будут пользоваться четыре ферросплавных предприятия вместо двух». Если Меморандум не подписан, то исходя из чего автор материала делает умозаключение о том, что участниками Меморандума будут именно четыре ферросплавных предприятия?

Куда сильнее смущает термин «льготный тариф». Нельзя применять термин «льготная» к цене электроэнергии, которая относительно приближена к верхней границе ее стоимости для иностранных конкурентов украинских ферросплавных заводов. В том, что украинские ферросплавные предприятия приобретают главное сырье по достаточно высоким ценам несложно убедиться, посмотрев на нижеследующую сравнительную инфографику.

Таким образом, формулировки «льготный тариф» и «дешевый ток», применяемые к украинским ферросплавным предприятиям, имеют мало отношения к реальности.

Есть вопросы и к третьему предложению обсуждаемой статьи – «Компенсировать льготу, вероятно, будут не из кармана других потребителей электроэнергии. Денежные потери могут понесли генерирующие предприятия» (сохранена орфография автора). На фоне не соответствующего на данный момент действительности утверждения о подписании Меморандума, приятно удивляет осведомленность автора о будущих его жертвах.

С одной стороны, в сложном индустриальном обществе ни одна сфера бизнеса не может развиваться успешно, не взяв на себя часть проблем других отраслей. Но, если следовать логике автора статьи, получается, что ферросплавные предприятия, их работники, в конце концов, государственный бюджет и местные бюджеты, могут нести потери от высокой стоимости электроэнергии. А генерирующие предприятия не могут ни при каких обстоятельствах. В этой связи стоит напомнить о том, что в предыдущие годы генерирующие компании отнюдь не были ущемлены: по итогам 2010 года рост тарифа на электроэнергию составил 30,9%, по итогам 2011 года – 21,4%, по итогам 2012 года – 10,8%. Не умолчим и о росте тарифа в 2013 году на 9,3%. Выходит, что генерирующие предприятия в последние несколько лет отнюдь не бедствовали.

Не уйти от вопроса - почему должна игнорироваться элементарная экономическая логика, состоящая в том, что снижение тарифов на электроэнергию для предприятий ферросплавной промышленности ведет к увеличению объема ее потребления, следовательно, возрастает объем платежей за электроэнергию.

Результаты работы Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) и Стахановского завода ферросплавов (СЗФ) в рамках условий подписанного на 2013 год Меморандума (действует с 1 марта по 31 декабря 2013 года) подтверждают действие основополагающих экономических законов. Приведем таблицу объемов потребления ими электроэнергии.

I квартал II квартал III квартал IV квартал (прогноз) ЗЗФ 96 млн. кВт-ч 392 млн. кВт-ч 481 млн. кВт-ч 547 млн. кВт-ч СЗФ 89 млн. кВт-ч 242 млн. кВт-ч 259 млн. кВт-ч 310 млн. кВт-ч

Снижение цены на электроэнергию для ЗЗФ и СЗФ до уровня экономически обоснованной (говоря языком Меморандума – «до уровня оптовой цены «Энергорынка» без учета дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу»), позволило резко нарастить объемы приобретения электроэнергии двумя ферросплавными предприятиями. Очевидно, что снижение цены на треть с лихвой окупилось скачкообразным ростом потребления электроэнергии ЗЗФ и СЗФ. Это принесло выгоду государству, так как ощутимо возросли поступления денежных средств от продажи электроэнергии. Не забудем, что в капитале украинских энергогенерирующих компаний существенная доля принадлежит именно государству. Следовательно, создались предпосылки для существенного улучшения финансового положения предприятий с государственной долей в уставном капитале. Вероятно, благодаря этому акционеры генерирующих компаний получат возможность рассчитывать на получение дивидендов. О каких потерях генерирующих компаний в таком случае может идти речь?

Вообще же, давайте не будем забывать, что производство ферросплавов технологически является одним из наиболее энергозатратных процессов. Характерным для структуры себестоимости ферросплавной промышленности является большой удельный вес затрат на электроэнергию. В силу этого в большинстве стран мира наблюдается лояльная позиция государства в отношении объективно энергоемких производств. Это логично, поскольку речь идет о специальных тарифах для эффективных товаропроизводителей.

Относительно суждений о том, что нужно неуклонно снижать расходы на электроэнергию при производстве ферросплавов необходимо понимать, что процесс производства ферросплавов - это физико-химический процесс, протекающий в силу объективных физических, химических и термодинамических законов. Невозможно их опровергнуть, как и невозможно сделать так, чтобы они не действовали. Поэтому, при производстве ферросплавов во всем мире расходуется большое количество электроэнергии. Расходы на электроэнергию при производстве ферросплавов зависят от удельного расхода электроэнергии на тонну продукции и цены электроэнергии. С точки зрения удельного расхода электроэнергии на тонну продукции украинские ферросплавные заводы как минимум не хуже среднемирового уровня. С точки зрения стоимости электроэнергии они также находятся среди лидеров, вот только вряд ли стоит гордиться тем, что цена электротока для украинских заводов – одна из наиболее высоких в мире.

Касательно утверждения о неритмичности закупок электроэнергии ферросплавными предприятиями, которое звучит следующим образом - «Энергетики утверждают, что ферросплавщики графика придерживались нескрупулезно. Энергию использовали, но не в том объеме, который предполагался ежемесячным планом. О срыве плана потребления летом сообщил директор ГП "Энергорынок" Сергей Бедин» - имеет смысл ознакомиться с содержанием действующего Меморандума и договором ферросплавных заводов с тем же «Энергорынком». Это позволит убедиться в том, что в документах зафиксированы не месячные, а трехмесячные объемы потребления. На них-то и стоит ориентироваться.

«Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы были участниками меморандума в 2013 году. Они в полной мере пользовались льготами, не особенно тщательно соблюдая условия, выставленные правительством». О, с позволения сказать, «льготах» было сказано выше, повторяться не будем. Но в силу каких причин утверждается, что ЗЗФ и СЗФ не соблюдали условия Меморандума? 2013 год еще не закончен, и только по его истечению можно делать корректные умозаключения. Пока же стоит отметить, что СЗФ очень близок к выполнению главного условия Меморандума относительно объема приобретаемой электроэнергии, а ЗЗФ, несомненно, выполнит обязательство по данному параметру.

По сути из той же серии фраза - «За десять месяцев действия меморандума Стахановский и Запорожский заводы выполнили только одно из поставленных перед ними условий - обязательство использовать 2,4 млрд кВт-ч электроэнергии до конца 2013 года». В реальности же условия Меморандума, касающиеся инвестиций, экологической политики, приема работников, выплаты им заработной платы, размера заработной платы предприятиями выполнены. Касательно объема инвестиций стоит отметить перевыполнение ферросплавными заводами принятых обязательств, причем существенная часть вложений была направлена на реализацию программ по энергосбережению и охране окружающей среды.

Не обошлось без модной нынче темы - «Иные условия предоставления льгот - проведение модернизации предприятий и исключение из сбытовой цепочки офшорных посредников - заводы не выполнили». Насчет модернизации предприятий было написано абзацем выше. В отношении оффшорных посредников нужно отметить следующее: согласно официальным данным, начиная с 1 июля из коммерческих цепочек ЗЗФ и СЗФ оффшорные компании исключены. При желании можно поставить в вину предприятиям то, что это не было сделано сразу после подписания Меморандума. Однако знакомые с реалиями ведения крупного бизнеса понимают: на это необходимо не менее нескольких месяцев.

Не отказала себе автор и в изящном манипулировании информацией - «Летом начальник управления методологии налога на прибыль предприятий Миндоходов Алексей Задорожный сообщил, что в мае 72% продукции СЗФ и 6,5% продукции ЗЗФ экспортировалось через офшорные компании». Да, в мае действительно было так. Однако, со второго полугодия экспорт ЗЗФ и СЗФ не идет через оффшорные компании. Почему автор статьи в «Экономической правде» предпочла использовать данные полугодичной давности? Видимо потому, что актуальные данные не соответствовали замыслу автора статьи (или тех, кто инициировал ее подготовку и размещение). Как говорится, если исходные положения не соответствуют заранее заданному результату, нужно изменить исходные положения.

«Требование по модернизации представителям ферросплавных заводов очень не нравится. При подготовке нового проекта меморандума на 2014 год они настойчиво просили не включать его в список обязательств». Вряд ли подобное утверждение можно назвать квалифицированным. Дело в том, что при ныне существующих тарифах в 0,65-0,68 долл. за 1 кВт-ч украинские ферросплавные предприятия работают на грани рентабельности. Они готовы, но, к сожалению, объективно лишены возможности осуществлять массированные инвестиции.

Сложно не согласиться со следующим пассажем «Из прежнего варианта меморандума в новый проект перекочевало условие о реализации продукции на внутреннем рынке не дороже, чем при экспорте продукции». Но необходимо напомнить, что ферросплавщики и ранее возражали против данного пункта, так как он, по сути, лишен практического смысла. Ведь стоимость реализации ферросплавов на внутреннем рынке Украины является предметом договоренностей между продавцом и покупателем, и вряд ли правительство сможет их регулировать. Понятие же «экспортные цены» настолько аморфно и растяжимо, что не стоит им оперировать вообще. Более того, разве можно сбрасывать со счетов то, что по разным видам ферросплавов есть как дефицитные, так и профицитные рынки. Выходит, предлагается игнорировать действие закона спроса и предложения. Стоит добавить и тот факт, что на цену влияют такие параметры как базис поставки, стоимость фрахта. Но их тоже предлагают не учитывать…

И, наконец, апофеоз статьи - «Если появляется еще одна льготная категория - ферросплавщики, то за это тоже должен кто-то платить. Если льготу вводит государство, то, по идее, оно и должно ее компенсировать. Однако у государства на льготы своих денег нет, поскольку необходимо закрывать иные бюджетные "дыры"». Сложно спорить с тем, что дефицит государственного бюджета нужно сокращать. Однако, почему эта проблема должна решаться именно за счет ферросплавной отрасли?

Напоследок о том, что не было упомянуто в статье «Коломойский стал льготником». Существующее в Украине тарифное регулирование в электроэнергетике приводит к завышению тарифов для промышленности гораздо выше естественного рыночного уровня, ведет к резким скачкам ее стоимости и отсутствию прогнозируемости тарифов. Это значительно усложняет работу отечественных промышленных производителей (всех, не только ферросплавных заводов). Существующее в Украине перекрестное ценовое субсидирование – когда убытки генерирующих компаний от низких тарифов на электроэнергию для населения компенсируются завышенными тарифами для промышленных предприятий – ведет к губительным последствиям. С одной стороны, в силу чрезвычайно дорогой электроэнергии для промышленности украинская продукция стабильно утрачивает конкурентоспособность, как на внешнем, так и на внутреннем рынках (из-за высокой себестоимости). С другой стороны, предприятия вынуждены закладывать в цену продукции расходы на электроэнергию, а население, которое недоплатило за электроток, вынуждено покупать товары и услуги по более высоким ценам.

Один из основных принципов регулирования электроэнергетики в развитых странах (в том числе в подавляющем большинстве европейских государства) – предоставить низкий тариф промышленным предприятиям, для которых электроэнергия является основным производственным ресурсом. От этого выиграют и предприятия и население. К сожалению, в Украине ситуация диаметрально противоположная.

Еще раз перечитав статью «Коломойский стал льготником», опубликованную интернет-изданием «Экономическая правда», поневоле согласишься с популярным экономическим философом Н.Талебом, который утверждает, что создаваемые журналистами материалы не просто отличаются от действительности, но еще и дурачат вас…

Дмитрий Сомов