Янукович: кредит от России - начало нового этапа экономического роста Украины

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что кредит от России является для Украины началом нового этапа экономического роста, и необходимо найти эффективные пути использования этих ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

"Кредит, который мы получили, в 15 млрд, на данном этапе не только ограждает финансовую систему и экономику Украины от возможных потрясений, но и составляет для нас условия, а также для наших производителей для начала нового этапа экономического роста", - подчеркнул Янукович.

По его словам, достигнутые с Россией договоренности дают возможность «закладывать планы, в первую очередь, по стабильному развитию промышленности, ее модернизации и повышению конкурентоспособности украинских товаров, созданию новых рабочих мест».

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«Достигнутые новые отношения с Россией - это лишь условие и требование к нашим внутренним преобразованиям. Не нужно ожидать, что произойдет какое-то чудо, нужно использовать эти возможности и найти эффективные пути использования этих ресурсов», - заявил Янукович.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долларов и ставкой доходности 5% 19 декабря.

24 декабря премьер-министр Николай Азаров во время встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Москве сообщил, что Украина получила первый транш в размере 3 млрд долларов в рамках кредита на сумму 15 млрд долларов.

Ранее Азаров заявлял, что первый транш в размере 3 млрд долларов правительство направит на социальные выплаты.