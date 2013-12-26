Падение производства космической отрасли Украины составило 25-30%

Падение производства на предприятиях космической отрасли Украины в 2013 году, по предварительным данным, составило 25-30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного космического агентства Украины Юрий Алексеев.

«По предварительным данным общее падение производства достигает порядка 25-30% по сравнению с прошлым годом. В основном это за счет того, что произошло резкое падение производства из-за аварии на «Южмаше», все остальные предприятия: и «Хартрон», и «Киевприбор» и так далее - есть рост производства порядка от 1% до 5%, а вот за счет «Южмаша» мы очень сильно провалились», - проинформировал Алексеев.

Также он отметил, что предприятия отрасли «произвели продукции на порядка 1 млрд 800 млн грн». Алексеев также сообщил, что финансирование программы было заложено на уровне 98 млн грн, а предприятия получили порядка 40% от этой суммы, но тем не менее основные задачи были выполнены. «Было произведено 4 пуска: две машины «Зенит», одна аварийная получилась, было запущено 2 машины по программе «Днепр», то есть были утилизированы две старые боевые машины. На последней машине мы установили рекорд Гиннеса, чуть ли не 29 аппаратов одновременно было запущено», - сообщил глава агентства.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев сообщил, что в процессе реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 гг. предусмотрено получение коммерческого дохода в объеме 2,5 млрд грн, непрямого – 3,24 млрд грн.