Третий запуск ракеты «Антарес» состоится в январе

Третий запуск американской ракеты «Антарес», первая ступень которой, не считая двигателя, сделана в Украине, состоится в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об это на пресс-конференции сообщил глава Национального космического агентства Украины Юрий Алексеев.

Он сообщил о том, что «было произведено 2 пуска новой ракеты «Антарес» в США, где первая ступень (без двигателя) сделана вся на «Южмаше» в Конструкторском бюро. По сути дела это получилась советская ступень, то есть двигатели, которые когда-то предназначались для лунной программы в Советском союзе, купленные американцами, а мы в Украине сделали очень хорошие баки, и в США это все состыковалось, и получилась первая ступень этой ракеты российско-украинская».

Алексеев отметил, что «было сделано 2 пуска, первый - экспериментальный, проверялась работоспособность ракеты «Антарес», а вторым пуском они уже запустили аппарат, который пристыковался и отстыковался от МКС. Третий пуск, который должен был быть 19 декабря, и которым предполагалось доставить груз на орбиту, перенесли на январь, в связи с тем, что на МКС возникли проблемы с терморегулированием».

Также глава Национального космического агентства Украины сообщил о произведении пуска легкой ракеты «Вега», «где тоже украинские специалисты принимают участие, мы делали четвертую жидкостную ступень». «Вся ракета полностью твердотопливная, а вот последний блок, где нужно точно выводить аппарат, сделан российско-украинскими усилиями. В Украине мы делали двигатели», - поведал Алексеев.

Напомним, ракеты «Вега» относятся к легкому типу носителей. Они способны выводить на околоземную орбиту полезный груз массой в 1500 килограмм. Вес самой ракеты составляет 137 тонн при трехметровом максимальном диаметре и высоте в 30 метров. В составе ракеты включены четыре ступени. ESA рассматривает Vega как замену российским ракетам «Рокот» и «Днепр», которые использовались европейцами до 2010 года для вывода небольших исследовательских спутников.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября к Международной космической станции отправилась ракета-носитель «Антарес» с грузовым модулем Cygnus.

Ракета-носитель среднего класса «Антарес», в создании которой принимали участие украинские предприятия, отправилась к МКС с грузовым модулем Cygnus с космодрома на острове Уоллопс (Вирджиния, США).

Пуск ракеты-носитея «Антарес» осуществлен в рамках программы частной американской компании Orbital Science Corp. по доставке грузов на МКС. 7-тонный корабль Cygnus, созданный Orbital Sciences, привезет на МКС около 700 килограммов грузов, в том числе — предметы первой необходимости и материалы для экспериментов. В целом запланировано 8 грузовых рейсов РН Antares к МКС.

Украинские КБ «Южное» и Южный машиностроительный завод создают основную конструкцию первой ступени ракеты-носителя "Антарес". В частности, "Южмаш" производит центральный блок первой ступени к РН "Антарес" (на ранних этапах проект назывался "Таурус-II"). В РН «Антарес» используются двигатели НК-33/AJ26 российского производственного комплекса ОАО «Кузнецов», модифицированные американской двигателестроительной компанией Aerojet совместно с российскими специалистами.