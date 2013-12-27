«Уралкалий» скоро возобновит сотрудничество с «Беларуськалием» - посол России в РБ

Посол России в Беларуси Александр Суриков считает, что «Уралкалий» скоро возобновит сотрудничество с «Беларуськалием», передает ПРАЙМ.

«Новые акционеры «Уралкалия» готовы, насколько я понимаю, к возобновлению отношений «Беларуськалия» и «Уралкалия». Скорее всего, это будет сделано», - сказал посол.

«Мы (посольство - ред.) в свое время давали оценку (разрыву отношений «Беларуськалия» и «Уралкалия» - ред.). Оценка была негативной», - сказал Суриков. «Российская сторона необдуманно сделала такой шаг, хотя виноваты обе стороны», - добавил он.

Напомним, «Уралкалий», контролирующий пятую часть мирового рынка хлористого калия, спровоцировал падение мировых цен и кризис в отношениях с Беларусью, основным партнером России по интеграции на постсоветском пространстве, приняв летом новую стратегию продаж в расчете с помощью низких цен остановить новые проекты конкурентов по добыче калия.

Сделка, в ходе которой компании Михаила Прохорова приобрели 27,09% «Уралкалия» у предыдущего владельца Сулеймана Керимова, а «Уралхим» Дмитрия Мазепина - 20%, в том числе у партнеров Керимова, позволила нормализовать отношения с Беларусью. «Уралхим» уже заявлял, что не против восстановления торгового картеля с «Беларуськалием».

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