Падение производства в России достигло четырехлетнего максимума

Производственный сектор России сокращался в декабре самыми быстрыми темпами за четыре года, пострадав от снижения числа новых заказов, низкой занятости и уменьшения запасов компаний.

Индекс менеджеров за закупкам (PMI), рассчитываемый по заказу HSBC, упал в декабре до 48,8 пункта с 49,4 пункта в ноябре, оставаясь ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения, второй месяц подряд. Это самый низкий показатель с декабря 2009 года, сообщает Reuters.

Число новых заказов снизилось впервые с июля: субиндекс опустился до 49,8 пункта. Занятость падала самыми быстрыми темпами с августа 2009 года, и субиндекс занятости составил 45,8 пункта.

Объемы закупок на складах компаний снизился третий месяц подряд, и новый показатель говорит о том, что запасы истощались с самой высокой скоростью с ноября 2010 года.

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"Сектор близок к потере последнего оплота роста - внутреннего спроса. Значительное сокращение сектора инвестиционных товаров также указывает на слабое восстановление роста вложений в основной капитал в России", - сказал Александр Морозов, главный экономист по России и СНГ в HSBC.

Плохие результаты производственного сектора, на который приходится около 16 процентов российской экономики, отражают общую тенденцию последних месяцев.

Недавние официальные данные показали, что промышленное производство сократилось в ноябре второй месяц подряд, а капиталовложения выросли лишь незначительно.

"Российское экономическое расширение будет продолжаться вялыми темпами, - добавил Морозов. - Мы не ожидаем восстановления как внутреннего, так и внешнего спроса в обозримом будущем".