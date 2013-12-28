Россия полностью возобновила действие сертификатов для Крюковского вагонзавода

Российское федеральное бюджетное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" полностью возобновило Крюковскому вагоностроительному заводу действие сертификатов на грузовые вагоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской председатель Кременчуга Олег Бабаев со ссылкой на председателя правления предприятия Евгения Хвороста.

«Хворост сказал радостную новость - им (Крюковскому вагоностроительному заводу - УНИАН) Россия полностью возобновила все сертификаты, действие которых ранее приостановила»,- сказал Бабаев.

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Как сообщается на сайте Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России, ведомство 23 декабря возобновило действие сертификатов на вагоны для сыпучих грузов модели 19-7016, полувагонов модели 12-783, вагоны крытые и др.

Как сообщал УНИАН, регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России с 25 сентября приостановил действие сертификата для Крюковского вагоностроительного завода для целого ряда грузовых вагонов. 23 октября российская сторона частично вернула заводу сертификаты.

Стоит отметить, что действие некоторых сертификатов должно было закончиться в конце 2014 - начале 2016 года.

Вице-премьер-министр Юрий Бойко 20 декабря сообщил, что все ограничения, существовавшие в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией, будут сняты до марта 2014 года в рамках имплементации «дорожной карты», подписанной в Москве в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в РФ 17 декабря текущего года.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11,005 тыс. шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.