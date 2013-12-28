Siemens начинает активное использование 3D-печати

Немецкий концерн Siemens в январе 2014 г. начнет использовать 3D-принтеры для изготовления ряда компонентов газовых турбин. Это станет первым применением технологий 3D-печати в крупной промышленности, пишут Вести.ru.

По данным издания Financial Times, за счет применения 3D-принтеров немецкая компания планирует сократить затраты и ускорить процесс на производство.

В консалтинговой компании Wohlers Associates отмечают, что ведущее место в промышленном использовании технологий 3D-печати принадлежит промышленной медицине. При этом, по оценкам консалтинговой компании Econolyst, стоимость рынка, ассоциированного с технологиями 3D-печати, в медицинской индустрии пока невелика – около $215 млн.

Однако практика использования 3D-печати в тяжелой промышленности начнется с немецкого концерна. При этом инженеры Siemens признают, что пока сохраняются определенные проблемы со скоростью работы 3D-принтеров. До сих пор 3D-принтеры в основном использовались для создания деталей прототипов и для тестирования дизайна продукции. В частности, автопроизводители уже активно используют эту технологию.

Помимо Siemens о своих планах промышленного использования 3D-печати – в более отдаленной перспективе – заявляли и другие компании. Так, в апреле 2013 г. в журнале MIT Technology Review были представлены планы использования 3D-печати при авиационном строительстве ("Additive Manufacturing").

Компания General Electric в рамках своего дочернего подразделения GE Aviation собирается изготавливать топливные форсунки при помощи 3D-печати вместо прежних технологий литья и сварки. Процесс промышленного изготовления планируется начать в 2016 г.

Общая стоимость рынка 3D-печати в 2012 г. составляла $2,2 млрд. По прогнозам аналитиков Wohlers Associates, к 2017 г. индустрия сможет увеличить свою капитализацию до $6 млрд, а к 2021 г. будет стоить почти $11 млрд.