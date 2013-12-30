Объем реализации промпродукции в Украине в ноябре вырос на 4,3%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,34% - до 96,027 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-ноябре 2013 года в денежном выражении составил 1,006 трлн грн, что на 0,16%, или на 1,631 млрд грн, больше показателя за январь-ноябрь 2012 года.

Объем реализации промпродукции за январь-ноябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос только в добывающей промышленности, в то время в перерабатывающей промышленности и в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем реализации продемонстрировал спад по сравнению с прошлогодними показателями.

Так, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 66,8% всего объема реализации, составил 672,588 млрд грн, что на 1,49%, или на 10,055 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19,4% общего объема) составил 195,125 млрд грн, что на 1,56%, или на 3,041 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,2% общего объема) объем реализации составил 118,153 млрд грн, что на 11,11%, или на 14,765 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 187,435 млрд грн, Днепропетровскую — 184,950 млрд грн, Запорожскую — 68,556 млрд грн, Киев — 65,576 млрд грн и Луганскую область — 62,168 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6% - до 94,3 млрд грн. В январе-октябре 2013 года объем реализации промпродукции в денежном выражении составил 910,253 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 905,112 млрд грн.