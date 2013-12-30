Минагропрод объясняет рост цен на удобрения повышением их стоимости у посредников

Министерство аграрной политики и продовольствия объясняет рост цен на минеральные удобрения в последние несколько недель повышением их стоимости у посредников.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в предыдущие недели предприятия-производители удобрений отказывались выдавать счет-фактуру на приобретение удобрений, ссылаясь на их отсутствие на складах. Этим, по мнению министерства, могли воспользоваться посредники, которые приобрели удобрения ранее, а потом повысили цены.

Вместе с тем, в Минагропроде уверены, что у сельхозпроизводителей достаточно удобрений для того, чтобы провести весеннюю подкормку озимых культур на уровне 30 кг/га, что соответствует агротехническим требованиям.

При этом с целью стабилизации ценовой ситуации на рынке минеральных удобрений министерство предлагает разработать механизм формирования оптимальной цены на них, а также фиксировать цену на удобрения не менее чем на квартал с последующей корректировкой, если это будет необходимо

Как сообщал УНИАН, ранее аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой препятствовать росту цен на минеральные удобрения и привести их к экономически обоснованному уровню.

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, а также Аграрный союз, подписавшиеся под обращением, обратили внимание премьера на то, что с середины декабря отпускная цена на аммиачную селитру выросла на 15% - до 3,3 тыс. грн/т, а цена реализации этой продукции сельскохозяйственным предприятиям повысилась до 3,5 тыс. грн/т.