LG сокращает производство ПК

Южнокорейская LG планирует сократить производство традиционных персональных компьютеров, пишут Вести.ru.

Полный уход LG с компьютерного рынка считается маловероятным, однако источники допускают и такой вариант развития событий в будущем. Пока что речь, скорее всего, идет о том, что компания снизит производство ПК в пользу мобильных устройств, таких как ноутбуки-трансформеры, планшеты и смартфоны.

"Рынок обычных ПК становится менее привлекательным из-за смартфонов и планшетов. Мы рассматриваем различные варианты в попытке улучшить рентабельность нашего компьютерного бизнеса", - говорит один из руководителей LG, пожелавший не раскрывать свое имя прессе. Он подтвердил, что LG действительно выделяет больше ресурсов на популярные сейчас мобильные устройства.

Господин Ха Хён Хо, глава подразделения LG, ответственного за продукты в сфере домашних развлечений, должен рассказать о новой стратегии компании на международной выставке Consumer Electronics Show, которая откроется 7 января 2014 г. в Лас-Вегасе.

Напомним, что в начале следующего года LG намерена показать свой новый флагманский смартфон G3. Устройство будет оснащено восьмиядерным процессором с частотой 2,2 ГГц и 64-разрядной архитектурой ARM Cortex-A50. Аппарат также получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560 х 1440 точек (WQHD) и 16-мегапиксельную камеру. Выпуск новинки от LG запланирован на вторую половину следующего года.