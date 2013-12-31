Запорожский завод ферросплавов в 2014 году увеличит инвестиции в модернизацию до 120 млн грн

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ), намерен в 2014 году увеличить инвестиции в модернизацию производства на 7% - до 120 млн грн, при инвестициях в 2013 году на сумму 112 млн грн, говорится в сообщении Запорожской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, значительные суммы инвестиций на ЗЗФ стали возможными после подписания в феврале 2013 года меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и ферросплавными заводами, который предоставлял льготные тарифы на электроэнергию для предприятий. Впоследствии ЗЗФ с 1 марта 2013 года возобновил производство после трехмесячного простоя.

«Это (меморандум - УНИАН) позволило возобновить производство. ЗЗФ не только стал работать, но и инвестировал в модернизацию в 2013 году более 112 млн грн. Кроме того, было создано 1070 рабочих мест» - цитирует главу правления ЗЗФ Павла Кравченко пресс-служба администрации.

Также сообщается, что продление правительством действия меморандума на 2014 год позволит предприятию в следующем году инвестировать в модернизацию 120 млн грн.

“Сейчас ЗЗФ уже работает с загрузкой производственных мощностей на уровне 80%. На предприятии работают 3500 рабочих. Новый меморандум - это гарантия, что все показатели будут сохранены. А если позволит конъюнктура мирового рынка, мы готовы еще наращивать производство”, - приводит слова Кравченко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов были вынуждены частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятиям экономически обоснованные тарифы на электроэнергию.

Предприятия возобновили производство 1 марта 2013 года после подписания в феврале меморандума о взаимопонимании между КМУ и ферросплавными заводами, который дал возможность предприятиям закупать электроэнергию по льготному тарифу.

18 декабря 2013 года КМУ продлил действие меморандума на 2014 год, кроме того, список предприятий, на которые распространяется льготный тариф на электроэнергию, пополнили Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

ЗЗФ за 11 месяцев 2013 года увеличил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 258,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.