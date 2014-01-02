Прикаспийские страны на год прекращают промышленный вылов осетровых видов рыб

Прикаспийские государства с 1 января 2014 года прекращают промышленный вылов осетровых видов рыб.

Как передает агентство «Прайм», это следует из сообщения Росрыболовства.

Договоренность об этом, пока сроком на год, была достигнута в декабре на заседание комиссии по водным биологическим ресурсам Каспийского моря, в котором приняли участие делегации всех пяти Прикаспийских стран: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

При этом не исключено, что в дальнейшем последует и пятилетний мораторий на вылов осетровых, введение которого страны ранее обсуждали, уточнил агентству руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев. Сама Россия прекратила промышленный вылов осетровых на Каспии в 2002 году, минимальный объем добычи сохраняется в научных целях.

Сейчас страны дорабатывают проект соглашения о сохранении и рациональном использовании биоресурсов Каспийского моря. Документ планируется подготовить к подписанию главами Прикаспийских государств на IV Каспийском саммите, который, предположительно, пройдет во втором полугодии 2014 года в Астрахани.

Как отмечал ранее глава Росрыболовства Андрей Крайний, введение моратория на лов осетровых на Каспии является крайне важной задачей – это даст возможность восстановить популяцию до состояния, позволяющего приступить к промышленной добыче этого ценного вида рыбы. Ранее Каспийское море давало более 90% мировых уловов осетровых, однако после распада СССР из-за неконтролируемого промысла и браконьерства они оказались на грани уничтожения.