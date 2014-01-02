Индия разорвала контракт на закупку итальянских вертолетов

Индия аннулировала заключенный в 2010 году и попавший в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрений в коррупции контракт на поставку ВВС страны 12 вертолетов компании Agusta Westland (дочерняя компания итальянской промышленной группы Finmeccanica), передает индийское агентство PTI со ссылкой на военные источники.

Как сообщает РИА "Новости", принципиальное решение о разрыве контракта на сумму 556 миллионов евро было принято, по данным СМИ, еще в ноябре. Накануне отмены сделки этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Индии Манмохана Сингха и главы минобороны Арракапарамбила Энтони.

Контракт с Agusta Westland на поставку 12 вертолетов для перевозки особо важных персон на сумму 556 миллионов евро был подписан в феврале 2010 года, три вертолета уже поставлены. В феврале 2013 года глава Finmeccanica Джузеппе Орси был арестован в Италии по подозрению в даче взятки индийским властям при подписании контракта. После этого минобороны Индии официально уведомило Finmeccanica о намерении аннулировать контракт.

Как передавали индийские СМИ, секретные переговоры о возможной закупке вертолетов велись во время визита президента Италии Адзельо Чампи в Индию в феврале 2005 года. Менее чем через месяц минобороны объявило тендерные требования к вертолетам, в частности, максимальная высота полета была снижена с 5,5 тысячи метров до 4,5 тысячи (что соответствует высоте полета вертолета Agusta Westland). Центральное бюро расследований Индии в марте предъявило обвинения в получении взяток и превышении должностных полномочий бывшему главкому ВВС С.П. Тиаги в рамках расследования дела.

СМИ сообщали, что ВВС Индии на фоне скандала вокруг Agusta Westland рассматривают возможность приобрести дополнительную партию вертолетов Ми-17В-5.