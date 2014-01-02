«Запорожсталь» в 2013 году нарастила производство основных видов продукции

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины – комбинат «Запорожсталь» за январь-декабрь незначительно нарастил выпуск основных видов своей продукции: чугуна (на 0,8%), стали (на 0,9%) и проката (на 2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, говорится в сообщении предприятия, размещенном на корпоративном сайте.

«В частности, объем производства чугуна в январе – декабре 2013 года составил 3218,9 тыс. тонн, объем производства стали - 3819,5 тыс. тонн, объем производства проката - 3224,8 тыс. тонн», - говорится в сообщении меткомбината.

Одновременно, рост производства отмечался и в декабре. Согласно сообщению, объем производства чугуна вырос по сравнению с декабрем 2012 года на 13,1% (284,4 тыс. тонн), стали — на 8% (333,7 тыс. тонн), проката — на 11,9% (292,8 тыс.).

Генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма сообщил, что 2013 год стал успешным для предприятия по всем направлениям деятельности. «Комбинат установил 224 исторических рекорда по ключевым производственно-техническим показателям на фоне стабильной динамики роста производства, добился значительных успехов в области эффективности производства, энергосбережения, по темпам реализации проектов модернизации» - цитирует Шурму пресс-служба комбината.

Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2013 года предприятие увеличило производство металлопроката на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,932 млн тонн, производство стали на 0,3% - до 3,486 млн тонн, при этом производство чугуна сократилось на 0,3% - до 2,935 млн тонн.

В ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года на меткомбинате «Запорожсталь» сократилось производство проката на 26,5% - до 199,1 тыс. тонн, стали - на 11,6% - до 279 тыс. тонн, чугуна - на 4% - до 250,6 тыс. тонн.

Снижение объемов производства в ноябре 2013 года было обусловлено проведением масштабных ремонтных работ основного оборудования в доменном, прокатном и энергетическом производстве, стоимость которых составила порядка 62,3 млн долл.

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 года входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали». Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.