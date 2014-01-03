FIAT покупает концерн Chrysler за 3,65 млрд долл.

Итальянская компания FIAT договорилась о покупке 41,46% акций американского автогиганта Chrysler за $3,65 млрд, сообщает Газета.ru со ссылкой на Sky News.

В настоящее время FIAT принадлежат 58,5%, а остальная часть акций находится во владении пенсионного фонда Профсоюза работников автопромышленности США (UAW Retiree Medical Benefits Trust или VEBA Trust).

Ожидается, что Fiat вначале перечислит только $1,9 млрд, а оставшиеся средства продавец акций получит после завершения сделки.

В случае, если сделка пройдет успешно, отпадет необходимость в процессе IPO, который планировалось завершить до середины декабря.