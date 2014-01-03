Активность в промышленности еврозоны продемонстрировала рост

Деловая активность в промышленности еврозоны в декабре выросла, несмотря на ослабление показателя во Франции, пишут Вести.ru.

Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе, рассчитываемый Markit Economics, вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,6 пункта в ноябре.

Первоначальная оценка Markit была также на уровне 51,6 пункта.

Индикатор выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, а значение индекса ниже 50 пунктов – о спаде активности.

"Подъем в секторе обрабатывающей промышленности помогает укрепить восстановление в еврозоне", - сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.

Рост новых заказов был подкреплен улучшением спроса на экспорт, в связи с чем у компаний появилась возможность поднять цены. Однако уровень занятости остался прежним.

По данным Markit, производственный сектор еврозоны вырос на 1% в IV квартале 2013 г.