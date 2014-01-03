Индекс PMI Британии неожиданно упал

Активность в промышленном секторе Великобритании неожиданно упала в декабре на фоне ослабления спроса на экспорт, сообщают Вести.ru.

Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Великобритании в декабре упал до 57,3 пункта с 58,1 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Markit Economics.

Если индекс находится выше 50 пунктов, то это означает, что деловая активность растет. Если же индекс составляет менее 50 пунктов, то показатель снижается.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что восстановление британской экономики происходит, но в то же время оно достаточно "хрупкое", отметив, что у правительства есть план из пяти пунктов для стимулирования роста.

Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что монетарные власти не будет рассматривать повышение процентных ставок, до тех пор пока безработица не упадет до 7%.