В Украине производство стальных труб сократилось за год на 20%

В Украине, по оперативным данным, в 2013 году производство стальных труб сократилось на 20%, или на 400 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом — до 1,615 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное производство труб в декабре составило 3,6 тыс. тонн, за 12 месяцев – 4,4 тыс. тонн. При этом среднесуточное производство труб за 2012 год составило 5,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году производство труб в Украине сократилось по сравнению с 2011 годом, на 9% - до 2,015 млн тонн. За 2011 год производство стальных труб выросло относительно 2010 года на 26% – до 2,222 млн тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и завод «Коминмет».