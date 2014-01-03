Производство стали в Украине увеличилось, проката - сохранилось на уровне прошлого года

В Украине в 2013 году, по оперативным данным, производство стали выросло по сравнению с 2012 годом на 1% - до 32,684 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката сохранилось на уровне 2012 года - 29,038 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 29,111 млн тонн.

Объемы производства кокса за 2013 год снизились на 7% - до 17,590 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% - до 28,964 млн тонн; выплавка стали - на 7%, до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна за 2012 год уменьшилось на 1% - до 28,517 млн тонн, тонн, производство кокса - на 3% - до 18,934 млн тонн.