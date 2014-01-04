Деловая активность в промышленности Китая снизила темпы роста

Деловая активность в промышленности Китая продолжила расти в декабре, однако более низкими темпами, чем ранее.

Индекс менеджеров по закупкам, рассчитанный HSBC Holdings и Markit Economics, упал до 50,5 пункта, зафиксировав минимум за 3 месяца. В ноябре показатель составил 50,8 пункта, сообщают Вести Экономика.

Значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение производственной активности по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как показатель выше 50 пунктов говорит о росте.

Читайте также: Активность в промышленности еврозоны продемонстрировала рост

Рост долга местных органов власти, повышение цен на недвижимость в некоторых городах, а также волатильность ставок денежного рынка ставят под вопрос успешность реформ председателя КНР Си Цзиньпина, направленных на более устойчивый рост экономики.

По оценкам Госсовета Китая, рост ВВП замедлился до 7,6% в прошлом году - минимального значения за 14 лет.