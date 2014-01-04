Продажи автомобилей в США достигли шестилетнего максимума

В США по итогам 2013 года было продано 15,6 млн автомобилей, что на 8% больше, чем в 2012 году, сообщает Прайм со ссылкой на Associated Press.

Это самый высокий уровень продаж с 2007 года, когда в США было реализовано 16,1 млн автомашин.

Лидерами продаж в стране в 2013 году стали американские компании Ford (2,5 млн проданных автомобилей), General Motors (2,8 млн) и Chrysler (1,8 млн).

Повысили продажи и японские автопроизводители: Nissan в минувшем году реализовал на 9% больше продукции, Toyota Motor - на 7%, Honda Motor Co - на 7%.

Европейские автоконцерны Daimler AG (343,6 тыс. проданных машин) и BMW Group (376,7 тыс.) также продемонстрировали рост продаж - на 13% и 8% соответственно. Компания Volkswagen, напротив, реализовала 611 тыс. автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2012 году.

Южнокорейская Hyundai-Kia завершила год с нулевым показателем, реализовав в США 1,25 млн своих автомобилей.

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Самыми популярными моделями в минувшем году стали в США пикапы Ford F-серии (всего было продано 760 тыс. таких машин) и Chevrolet Silverado (было куплено 480 тыс. единиц). Также в 2013 году американцы приобрели 404 тыс. легковых автомобилей Toyota Camry.

По оценке экспертов, в 2014 году в США продажи автомобилей составят порядка 16,2 млн.