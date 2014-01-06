Цены производителей промпродукции в Украине выросли на 0,7%

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,7%, в целом за 2013 год зафиксирован рост цен на 1,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, наибольший рост цен зафиксирован в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 1,9%, добыче каменного угля - на 1,1%, добыче металлических руд - на 1%, производстве прочих машин и оборудования - на 0,9%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 0,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 0,6%.

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Снижение цен в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем зафиксировано лишь в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 1%, а также в производстве электрооборудования - на 0,1%.

По остальным позициям в декабре против ноября 2013 года зафиксирован нулевой или незначительный рост цен на 0,1-0,2 п.п.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 1,3%, в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2012 года) цены производителей промпродукции сократились на 0,5%, с начала года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) цены выросли на 1%.

Цены производителей промпродукции в Украине в декабре 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.