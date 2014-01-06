Объем заказов промышленных предприятий США вырос на 1,8%
18:00, 06 января 2014Промышленность
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Заказы промышленных предприятий в США по итогам ноября 2013 года выросли на 1,8% против данных предыдущего месяца.
Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет министерства торговли США.
Между тем эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидали уменьшения показателя на 1,6%.
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По измененным данным, в октябре количество заказов упало на 0,5%, при этом ранее сообщалось об уменьшении на 0,9%.
Объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 3,4%, на остальные – 0,8%.
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