Объем заказов промышленных предприятий США вырос на 1,8%

Заказы промышленных предприятий в США по итогам ноября 2013 года выросли на 1,8% против данных предыдущего месяца.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет министерства торговли США.

Между тем эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидали уменьшения показателя на 1,6%.

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По измененным данным, в октябре количество заказов упало на 0,5%, при этом ранее сообщалось об уменьшении на 0,9%.

Объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 3,4%, на остальные – 0,8%.