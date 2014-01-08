Ferrexpo в 2013 году увеличила производство окатышей на 11,6%

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2013 году увеличила общий объем производства окатышей по сравнению с 2012 годом на 11,6% - до 10,813 млн тонн, говорится в отчете компании.

В 2013 году производство окатышей из собственной руды увеличилось по сравнению с 2012 годом на 11,2% - до 10,466 млн тонн с 9,409 млн тонн.

Производство окатышей из давальческого сырья за этот период увеличилось на 23,5% - до 347,5 тыс. тонн.

В четвертом квартале 2013 года общее производство окатышей компанией по сравнению с третьим кварталом 2013 года снизилось на 1,3% - до 2,765 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo за 9 месяцев 2013 года увеличила общий объем производства окатышей в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 12,5% - до 8,047 млн тонн.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2012 году сократила чистую прибыль в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 215,6 млн долл.