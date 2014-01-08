АвтоКрАЗ в 2013 году увеличил выпуск автомобилей на 15%

Компания АвтоКрАЗ (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличил выпуск автомобилей на 15% или 31 автомобиль - до 930 штук.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, второе полугодие 2013 года «АвтоКрАЗ» завершил с практически двукратным увеличением объемов производства, по сравнению с первым – изготовлено 602 автомобиля.

В общем объеме изготовленных автомобилей доля шасси составила 46%, бортовых - 31%, тягачей – 20%, остальные - самосвалы и спецтехника.

Работа «АвтоКрАЗа», в основном, была сконцентрирована на выполнении внешнеэкономических контрактов.

Позитивной была также динамика роста производства и по другим направлениям производственной деятельности компании. За анализируемый год увеличился выпуск продукции, поставляемой автозаводом по кооперации. В частности, производство литья выросло на 28% и составило 53,5 млн грн. Общий объем производства запчастей и прочей продукции составил 47,1 млн грн, что на 37% больше, чем в 2012 году.

В 2013 году ПАО «АвтоКрАЗ» выполнен большой объем опытно-конструкторских работ по разработке новых и модернизации серийно выпускаемых автомобилей. Кроме этого завершены работы по сертификации нового семейства автомобилей КрАЗ с компоновкой «кабина над двигателем» и интегральным пластиковым капотом, начато серийное производство автомобилей с капотом интегрального типа, в производстве внедрены мероприятия по повышению качества и надежности автомобилей КрАЗ.

Одним из важных результатов 2013 года стало создание, изготовление и успешные эксплуатационные испытания перспективных автомобилей нового поколения. Речь идет о зерновозном автопоезде КрАЗ-6511С4 экологического класса Евро 4 с высокими эргономическими показателями рабочего места водителя, повышенным до 75 кубов объемом перевозимого груза и низким расходом топлива. А также экологичном автомобиле-шасси КрАЗ-5401К2 с высокоэффективным газовым двигателем Daimler экологического класса Евро 5 под установку различных типов коммунальных надстроек.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16% или на 172 автомобиля - до 899.