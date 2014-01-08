Автомобильный рынок Украины за год сократился на 4,5%

Автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился на 4,5% - до 346,746 тыс. единиц, говорится в сообщении ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, продажи легковых автомобилей сократились за прошлый год на 9% до 221,107 тыс. единиц.

Объём первичных регистраций сделок с коммерческими автомобилями вырос на 6% до 120,601 тыс. единиц, а автобусов сократился на 16% - до 5,38 тыс. единиц.

Кроме того, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного рынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей – 213,322 тыс., коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

«Относительно прошлого года в продажах всех типов транспортных средств отмечено падение – легковых на 10%, коммерческих на 25%, автобусов на 21%», - говорится в сообщении ассоциации.

При этом лидерами продаж среди новых легковых автомобилей в 2013 году остался Hyundai - 18,001 тыс. единиц, ЗАЗ поднялся на вторую строку рейтинга - 17,709 тыс., на третье место вышла марка Geely - 16,436 тыс., четвертое место заняла Toyota - 15,436 тыс., пятое – Kia 13,224 тыс.

Наиболее популярными марками по продажам среди новых коммерческих автомобилей в 2013 году были Fiat - 3,128 тыс., Volkswagen - 2,394 тыс., ГАЗ -1,904 тыс., Renault - 1,603 тыс., Ford - 1,106 тыс.

При этом в сегменте автобусов лидером продаж в 2013 году остался БАЗ - 1,031 тыс. единиц, далее следует ПАЗ - 466, Рута - 381, I-VAN - 303, ГАЗ - 226.

Вместе с тем, в декабре 2013 года продажи автотранспортных средств сократились по сравнению с декабрем 2012 года на 38% - до 23,788 тыс. единиц.

Продажи новой автомобильной техники сократились относительно декабря 2012 года на 23% - до 18,885 тыс. единиц.

В сегменте новых легковых автомобилей на первое место по продажам в декабре вышла марка Geely - 1,927 тыс. единиц, сместив на вторую позицию ЗАЗ -1,699 тыс.

При этом лидер ноября Toyota заняла в декабре третью строку - 1,291 тыс. авто, четвертое и пятое место соответственно у Skoda - 1,206 тыс. и Ford - 1,188 тыс.

Наибольшее количество новых коммерческих автомобилей в декабре 2013 года зарегистрировано под маркой Volkswagen - 221, в сегменте автобусов уверенно удерживает первую позицию БАЗ - 70.

Как сообщал УНИАН, автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на 22% до 363,2 тыс. единиц.

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