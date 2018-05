Группа «ЕВРАЗ» передала акции Днепродзержинского коксохима офшорным компаниям

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ» через материнскую компанию Lanebrook Limited (Кипр) распределила 94,56% (645,175 млн штук акций) уставного капитала коксохимического завода "Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" равными долями между четырьмя компаниями, расположенным на Кипре и Британских Виргинских островах.

Об этом говорится в сообщении завода, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Lanebrook передала по 161,294 млн акций (23,64% уставного капитала) Днепродзержинского коксохимического завода кипрским компаниям Мastinto Trading Ltd, Salurex Ltd, Мisandaiko Holdings Ltd, а также Altana Ltd (Британские Виргинские острова).

Как сообщал УНИАН, "Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистый убыток в 4,6 раза - до 247,165 млн грн с 53,834 млн грн.

Справка УНИАН. «Евраз Днепродзержинский КХЗ» специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки.

Евраз приобрел 93,83% акций «Днепродзержинский КХЗ» в конце 2007 года

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Евраз Груп» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод «Евраз Баглейкокс», «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод», «Евраз ДМЗ им. Петровского», а также горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая Балка».