Промышленная кооперация с Россией в феврале должна заработать на полную мощность - Азаров

Программа промышленной кооперации с Россией должна в феврале этого года заработать на полную мощность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства.

«Экономика, которая опирается на промышленность, где во многих секторах на 75% оборудование изношено, не имеет никакой перспективы в глобальной конкуренции. Мы в этом убедились в прошлые годы… Что надо сделать немедленно? Во-первых, уже с февраля запустить на полную мощность программу промышленной кооперации с Россией, которая дает нам в ближайшие годы сотни тысяч рабочих мест и гарантии для бюджетов всех уровней, что будет финансовой базой для развития нашего отечественного рынка», - сказал премьер.

Также Азаров подчеркнул необходимость работы ЗСТ между странами СНГ на полную мощность, что важно для отечественной экономики.

«За это лично отвечает вице-премьер-министр (Юрий) Бойко», - добавил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 г. подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле.

Также во время двусторонней встречи с Виктором Януковичем в Москве в рамках заседания украинско-российской межгоскомиссии Президент РФ Владимир Путин отметил, что две страны могут теснее сотрудничать на международной арене, в частности, по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, он подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для потребностей Вооруженных сил России.

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