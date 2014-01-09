Промпроизводство в Германии выросло на 1,9%

Объем промышленного производства в Германии в ноябре вырос по сравнению с октябрем на 1,9% с учетом сезонных колебаний, а в годовом выражении - на 3,5%, следует из данных министерства экономики и технологий ФРГ, передает Прайм.

Таким образом, данные оказались лучше прогноза. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель в месячном исчислении вырастет на 1,5%.

Без учета сезонных колебаний за ноябрь объем промышленного производства в стране вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы строительства в Германии в ноябре снизился на 1,7% по сравнению с показателем октября.