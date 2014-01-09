Toyota в 2015 году начнет продавать авто на водороде

Японский автоконцерн Toyota намерен уже в 2015 году начать продажу автомобилей на водородном топливе (FCV), сообщает Прайм со ссылкой на USA Today.

По словам вице-президента компании Боба Картера, водородные топливные элементы "появятся в нашем будущем быстрее, чем многие думают, и в количестве большем, чем кто бы то ни было ожидает".

Заправка автомобиля, работающего на таком виде топлива, будет занимать всего 3-5 минут, что существенно быстрее электрокаров. При этом на одной заправке авто сможет преодолеть расстояние более чем в 500 км, не уступая таким образом, автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Динамические характеристики нового авто также будут на уровне автомобилей с ДВС: разгонятся до 100 км/x FCV, по словам ее создателей, сможет за 10 секунд.

Стоимость новинки Картер оценил в 50-100 тыс. долларов, отметив, что после начала массовых продаж цена будет снижаться.

Мощность топливных элементов на водороде будет составлять 100 Квт. Полностью заправленный автомобиль сможет на протяжении недели снабжать небольшой дом электроэнергией.