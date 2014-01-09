Кабмин предлагает закрепить за владельцами право на компенсацию при утилизации авто

Кабинет министров Украины предлагает законодательно закрепить право владельцев транспортных средств, которые передают автомобили на утилизацию, на получение компенсации в виде возмещения их стоимости в порядке и на основании методики начисления, установленных правительством.

Об этом говорится в законопроекте №3845 о внесении изменений в Закон "Об утилизации транспортных средств», который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2013 года. Однако его текст был обнародован позже.

Инициаторами законопроекта являются премьер-министр Николай Азаров и Кабмин.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко изучить предложение автопроизводителей компенсировать автовладельцам часть средств от уплаты утилизационного сбора при покупке нового отечественного автомобиля при сдаче старого.

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, которым на законодательном уровне предлагается закрепить право и возможность собственникам автомобилей получать возмещение по уплате утилизационного сбора при сдаче транспортного средства на утилизацию.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа 2013 года подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступил в силу 1 сентября прошлого года и затронул все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Величина утилизационного сбора для конкретного транспортного средства рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя и в зависимости от того, новое оно или подержанное.

В частности, суммы утилизационного налога составляют: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.