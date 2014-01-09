Азаров намерен наладить кооперацию с Россией и возобновить переговоры с ЕС

Кабинет министров Украины в 2014 году в первую очередь намерен заняться вопросами налаживания промышленной кооперации с Российской Федерацией, продолжить реализацию программы активизации развития экономики и возобновить переговоры с Европейским Союзом по вопросу подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил на своем персональном сайте.

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“А теперь хочу рассказать вам о первоочередных шагах, к реализации которых правительство приступит в ближайшее время. С февраля месяца мы запускаем на полную мощность программу промышленной кооперации с Российской Федерацией, а также продолжаем работу над использованием огромных возможностей зоны свободной торговли со странами СНГ. Внутри страны наши силы будут и дальше сконцентрированы на Программе активизации экономики, главная задача которой через 5-10 лет обеспечить конкурентоспособную промышленность и аграрный сектор. В краткосрочной перспективе – это работа над устранением причин торможения инвестиций в предприятия и отрасли, вошедшие в программу”, - сообщил премьер.

Он также отметил, что в текущем году Украина продолжит реализацию европейского вектора развития.

“Под руководством вице-премьера Юрия Бойко и с участниками рынка будет проведен анализ влияния создания зоны свободной торговли с ЕС на конкретные отрасли отечественной экономики. На его основе мы возобновим переговоры с Европейским Союзом, и уверен, что наши аргументы, подкрепленные конкретными фактами и цифрами, найдут понимание у европейских партнеров. Работы предстоит много, а это значит, что мы движемся вперед, развиваемся и не стоим на месте”, - отметил Азаров.