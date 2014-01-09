Метзаводы отчитались за прошлый год

Енакиевский метзавод увеличил производство проката на 5,2%

Енакиевский металлургический завод (Донецкая область), входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2013 году увеличил производство проката на 5,2% относительно 2012 года до 2,8 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно предоставленной информации, в 2013 году предприятие выплавило 2,9 млн тонн стали, что на 5,7% больше результатов 2012 года. Также увеличилась выплавка чугуна на 4,9% - до 2,6 млн тонн.

В декабре 2013 года ЕМЗ произвел 232 тыс. тонн проката, 243 тыс. тонн стали, 218 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Енакиевский металлургический завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн. Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали - на 2,3% больше 2011 года, производство чугуна выросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.

Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод - одно из ведущих украинских предприятий с полным металлургическим циклом входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест».

ЕМЗ производит широкий спектр металлопродукции: непрерывнолитую заготовку, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, прокат арматурный для строительства.

В 2012 году ЕМЗ сократил чистый доход на 6,7% по сравнению с 2011 годом – до 12,783 млрд грн.

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«Азовсталь» увеличила производство проката на 1%

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Донецкая область), по оперативным данным, в 2013 году увеличил производство общего проката на 1% по сравнению с 2012 годом до 4,2 млн тонн, сообщили УНИАН на предприятии.

При этом в 2013 году снизилось производство стали на 2,6% - до 4,5 млн тонн и чугуна на 4,4% - до 3,8 млн тонн.

В декабре 2013 года на предприятии было произведено 314 тыс. тонн проката, 333 тыс. тонн стали и 286 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год предприятие произвело 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Производство стали снизилось 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

Справка УНИАН. «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

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ММК им. Ильича сократил производство проката на 3,3%

Один из крупнейших украинских производителей металлургической продукции Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), входящий в группу «Метинвест», по оперативным данным, в 2013 году увеличил производство металлопроката на 3,3% - до 4,2 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По данным представителя предприятия, в 2013 году комбинат выплавил 5 млн тонн стали, что на 2,1% меньше показателя 2012 года, при этом производство чугуна увеличилось на 12% - до 5,1 млн тонн.

В декабре ММК им. Ильича произвел 347 тыс. тонн общего проката, 424 тыс. тонн стали и 469 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский меткомбинат им. Ильича в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн, стали на 16% - до 5,15 млн тонн, чугуна на 12,8% - до 4,517 млн тонн.

Справка УНИАН. «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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Алчевский меткомбинат нарастил производство металлопроката на 9,3%

Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.), входящий в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», по оперативным данным, в 2013 году нарастил производство металлопроката на 9,3% по сравнению с 2012 годом до 3,8 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно предоставленной информации, комбинат в 2013 году увеличил выплавку стали по сравнению с 2012 годом на 7,8% - до 4,2 млн тонн, чугуна на 7,7% - до 3,8 млн тонн.

В декабре предприятие произвело 333 тыс. тонн проката, 371 тыс. тонн стали, 333 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом – до 3,47 млн тонн. Комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали - на 2,5% больше, чем в 2011 году, производство чугуна выросло на 3,4% - до 3,52 млн тонн.

В 2012 году чистый убыток комбината составил 1,028 млрд грн против 291,26 млн грн чистой прибыли по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

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«АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил производство металлопроката на 5,9%

Один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), по оперативным данным, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличил производство проката на 5,9% - до 5,8 млн тонн, сообщили УНИАН на предприятии.

По данным меткомбината, производство стали в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 0,3% – до 6,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 0,1% - до 5,6 млн тонн.

В декабре меткомбинат произвел 489 тыс. тонн проката, 566 тыс. тонн стали и 497 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, АМКР в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил производство проката на 13,26% - до 5,592 млн тонн, а также нарастил выплавку стали на 12,57% - до 6,419 млн тонн, чугуна на 14,64% - до 5,61 млн тонн.

В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5% - до 86,4%.

АМКР завершил 2012 год с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль 2,1 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.