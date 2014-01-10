Porchse в 2013 году реализовала рекордное количество автомобилей

Porsche ставит рекорд. По итогам прошлого года компания увеличила продажи на 15%, реализовав рекордное для себя количество автомобилей, пишут Вести.ru.

Останавливаться на достигнутом в компании не собираются и прогнозируют увеличить продажи и в 2014 году.

Основные надежды Porche возлагает на китайский рынок, он обгонит американский и станет крупнейшим для компании в 2015 или 2016 г, - заявил гендиректор Porsche Матиас Миллер. К слову, по итогам 2013 года автомобильный рынок КНР стал первым в мире, превысившим 20 млн автомобилей.

В прошлом году продажи автомобилей Porsche в Китае увеличились на 20% и достигли 37,425 тыс., а в США рост составил 21% - 42,323 автомобилей.

Слабее других выглядит европейский рынок, рост всего на 4,4%.

Детальный план на следующий год автопроизводитель намерен представить в марте.