В Западной Вирджинии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за утечки химикатов

Губернатор американского штата Западная Вирджиния объявил режим чрезвычайной ситуации из-за утечки химикатов, пишет Газета.ru.

Как сообщает «Газета.ру», по данным New York Times, разлив произошел около водохранилища в городе Чарльстон, из-за чего более 100 тыс. человек остались без водоснабжения.

Вытекшее вещество, 4-метилциклогексан-метанол, может вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек и вызывать проблемы с дыханием.