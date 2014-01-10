Мировой рынок ПК в 2013 году пережил крупнейшее падение за свою историю

Объемы поставок персональных компьютеров (ПК) за 2013 год сократились на 10% - до 316 миллионов единиц, что стало самым крупным падением за всю историю существования рынка ПК, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитической компании Gartner.

В статистике Gartner учитываются настольные компьютеры и ноутбуки.

В четвертом квартале 2013 года мировые поставки ПК составили 82,6 миллиона единиц, что на 6,9% ниже аналогичного показателя 2012 года. Поставки уменьшаются в течение семи кварталов подряд. Однако, по мнению главного аналитика Gartner Микако Китагава, рынки, в частности, американский, уже достигли своего дна, а снижение цен на тонкие и легкие ПК потенциально может привести к росту рынка в 2014 году.

Сокращение поставок ПК вызвано замещением традиционных компьютеров новыми мобильными устройствами, считают аналитики Gartner. В регионах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и в азиатско-тихоокеанском среди устройств лидируют смартфоны, особенно на базе Android, цены на которые продолжают снижаться. В США в предпраздничный период основным товаром также были смартфоны и планшеты.

"Кроме того, активный рост поставок планшетов крайне негативно сказывается на рынке ПК в развивающихся странах, где потребители в первую очередь приобретают смартфон, а затем – планшет", - отмечает Китагава.

Среди вендоров ПК лидирующую позицию по миру в четвертом квартале 2013 года занимала компания Lenovo с долей рынка 18,1% (14,9 миллиона единиц). За ней следуют компания HP с долей 16,4% (13,6 миллиона единиц) и Dell с долей рынка 11,8% (9,8 миллиона единиц). В основном вендоры продемонстрировали снижение объемов продаж по сравнению с четвертым кварталом 2012 года – от 7,2% у HP до 19% у Asus. Рост поставок ПК наблюдался только у Lenovo (6,6% по сравнению с показателем 2012 года) и Dell (6,2%).