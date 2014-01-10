Отчет алюминиевого гиганта Alcoa разочаровал рынок

Алюминиевый гигант Alcoa открыл сезон отчетов, но не оправдал ожиданий. Инвесторы надеялись, что новый год принесет хоть какие-то положительные новости по бизнесу компании, но этого не произошло, сообщают Вести Экономика.

Скорректированная прибыль в IV квартале составила $0,04 на акцию. Аналитики ожидали $0,06. Причиной столь неутешительного результата стало падение цен на алюминий: сейчас они находятся на годовых минимумах.

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Также буквально за час до выхода отчетности стало известно, что Alcoa заплатит почти $400 млн штрафа для урегулирования обвинений по подкупу должностных лиц за рубежом. На продленной сессии акции компании на больших объемах рухнули на 4%.

Таким образом, можно сделать вывод, что металлургический сектор по-прежнему находится в крайне неприятном положении.