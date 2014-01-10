РФ к 2015 году хочет завершить формирование Объединенной ракетно-космической корпорации

Москва. Россия к 2015 году намерена завершить формирование Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), решение о создании которой было принято в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал заместитель руководителя Роскосмоса Игорь Комаров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы сейчас работаем над созданием Объединенной ракетно-космической корпорации, которую мы планируем зарегистрировать к апрелю и сформировать орган управления, летом – передать акции акционерных обществ для того, чтобы завершить первый этап формирования ОРКК, с тем чтобы на следующем этапе, уже в 2015 году, завершить акционирование ФГУПов и сформировать контур корпорации», - сказал Комаров.

В свою очередь, руководитель Роскосмоса Олег Остапенко отметил, что ведомство ведет большую работу на международном уровне. «Была проведена существенная работа и по Казахстану, связанная с Байконуром и другими направлениями деятельности. Большая работа была проведена по Беларуси: отработали там по ряду предприятий и выстраиваем совместную работу по решению задач на взаимном интересе. Также большая работа была проведена в Украине», - сказал Остапенко.

Как сообщал УНИАН, после серии неудачных пусков в России началась работа, направленная на реформирование космической отрасли. Последняя авария произошла 2 июля 2013 года, когда на 32-й секунде полеты упала и взорвалась ракета «Протон-М».

9 октября вице-премьер-министр РФ по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин заявил, что в России в рамках реформы космической отрасли планируют создать Объединенную ракетно-космическую корпорацию.

«Мы предлагаем сохранить Федеральное космическое агентство, Роскосмос, как федеральный орган исполнительной власти, который будет отвечать за функции системного интегратора и государственного заказчика тех программ, которые должны быть реализованы промышленностью», - сказал Рогозин.

«Что касается самой промышленности, наше предложение сводится к тому, чтобы консолидировать разработчиков и производителей основных видов ракетно-космической техники в рамках единой корпорации – Объединенной ракетно-космической корпорации, которая может быть создана как открытое акционерное общество», - добавил он.

Рогозин отметил, что Объединенную ракетно-космическую корпорацию планируется создать на базе НИИ космического приборостроения.

В РФ уже созданы Объединенная судостроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация, которые объединяют большинство предприятий соответствующих отраслей.

Украина и Россия осуществляют ряд совместных программ в космической отрасли, в частности, осуществляют запуск ракетоносителей «Зенит», «Днепр», а также ряд других программ.