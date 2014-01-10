"АвтоВАЗ" значительно сократил продажи своих автомобилей

Продажи крупнейшего российского автоконцерна Автоваз в РФ рухнули в 2013 году на 15,1 процента до 456.309 штук, сообщила компания в пятницу.

С учетом экспорта автогигант сократил продажи на 12,1 процента до 534.911 штук, говорится в сообщении.

Декабрь стал относительно благоприятным месяцем для Автоваза: в последний месяц года его дилеры снизили продажи в РФ лишь на 10,2 процента до 38.948 штук, а с учетом экспорта - на 4 процента до 46.941 Lada, следует из материалов компании и подсчетов Reuters.

Самой продаваемой моделью Lada стала дешевая Granta, производство которой автогигант запустил в прошлом году на замену устаревшей и снятой с конвейера "классике". В 2013 году был продан 166.951 автомобиль этой марки, которая остается самой популярной моделю в РФ уже 16 месяцев подряд, сообщил Автоваз.

Читайте также: Президент "АвтоВАЗа" ушел в отставку

"Росту продаж (в 2013 году) не способствовала общая экономическая ситуация в стране и пессимистичные прогнозы макроэкономики, - объясняет причины спада Автоваз. - Это ограничивало желание потенциальных покупателей в приобретении дорогостоящих товаров".

Кроме того, к снижению продаж привели смена поколений моделей Kalina и Priora и сложности с логистикой и поставщиками, которые не могли обеспечить нужный для выпуска новых моделей объем производства.

В 2012 году Автоваз, спасенный от кризиса 2008-2009 годов бюджетными деньгами, запланированно снизил продажи своих автомобилей в РФ на 7 процентов до 537.625 штук, общий объем продаж компании, включающий экспорт, упал на 4,3 процента до 608.205 штук.

В середине года менеджмент Автоваза строил оптимистичные прогнозы на 2013 год, обещая продать в РФ 550.000 Lada, но в середине года признался, что по итогам года его ждет падение продаж, не назвав новую цифру.

Уже весной стало ясно, что весь российский авторынок сократится за год на несколько процентов, а Lada продавались еще хуже.

Как сообщал УНИАН, "АвтоВАЗ" в 2013 году снизил продажи в Украине на 52%, что составляет всего 4% от общего объема продаж в нашей стране новых легковых автомобилей разных производителей.