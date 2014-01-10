Продажи автомобилей в Польше за год выросли на 6%

Варшава. Продажи новых автомобилей в Польше в прошлом году увеличились до почти 290 тыс. штук, что на 18 тыс. или на 6% больше показателей предыдущего года.

По данным исследующей польский автомобильный рынок компании Samar, 38 тыс. из проданных новых машин в Польше было реэкспортировано в другие страны, среди которых также Украина.

В декабре в Польше продали 26 тыс. новых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре и на 25,5% больше, чем в декабре 2012 года.

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Жители 38-миллионной Польши чаще всего покупали автомобили Skoda, две модели которой заняли первые два места популярности среди покупателей: Octavia и Fabia.

Третье место среди моделей авто занял Ford Focus.

По данным Samar, Skoda в прошлом году продала в Польше 36 тыс. автомобилей, что обеспечило ей долю на рынке в размере 12,5%. Второе и третье место заняли Volkswagen и Toyota.

Среди автомобилей премиум-класса лидером оказался BMW, продажи которого составили почти 6,3 тыс. авто, что почти на 13% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров вошли также Audi и Mercedes.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в прошлом году снизились на 7,4% до 201,6 тыс. штук.

Справка УНИАН. В июле 2013 года польская Dziennik.pl написала о том, что граждане Украины последнем временем стали частыми клиентами польских автосалонов дорогих марок автомобилей, в частности, Bentley и Porsche.

Представители польских дилеров, продающих эти автомобили, не предоставили ответ на запрос УНИАН о количестве купленных гражданами Украины машин.

В Samar также затруднились оценить, сколько авто в Польше могут покупать украинцы.