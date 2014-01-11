Объем товарных запасов в США за месяц вырос на 0,5%

Товарные запасы на оптовых складах США увеличились в ноябре на 0,5% в помесячном выражении.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на министерство торговли страны.

В октябре объем запасов после пересмотра данных увеличился на 1,3%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.

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Продажи со складов в ноябре увеличились на 1% после роста на 1,1% в октябре. Запасов на складах хватило бы с учетом текущих темпов продаж на 1,17 месяца.

Объем запасов длительного пользования (срок эксплуатации более 3 лет) увеличился в позапрошлом месяце на 0,5%, а продажи сократились на 0,4%.