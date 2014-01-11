Правительство России будет субсидировать приоритетные проекты в промышленности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит механизм стимулирующих субсидий: предполагается, что они пойдут на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов в приоритетных направлениях гражданской промышленности.

Об этом сообщается на сайте правительства в субботу, передает РИА Новости.

"Постановлением вводится механизм стимулирующих субсидий - предоставление государственной поддержки в виде субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности", - говорится в справке к документу.

Уточняется, что в подпрограмму госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предполагается включить целевые показатели - не в форме индексов, а в форме абсолютных значений. Это обусловлено тем, что "инвестиционные проекты представляют собой создание новых промышленных производств". Так, предполагается учитывать объем производства на создаваемом производстве в ценах базового года и инвестиции в ценах базового года (года предоставления субсидии).

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Субсидии, о которых идет речь, предусмотрены именно для тех организаций, которые реализуют инвестпроекты в рамках этой подпрограммы.

Как уточняет кабмин, в бюджете для субсидий российским организациям на уплату процентов по подобным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах, предусмотрено по 1 миллиарду рублей в 2014 и в 2015 году.

"Достижение определенных значений производства и инвестиций после предоставления конкретной субсидии будет способствовать достижению показателя реализации подпрограммы, а достижение показателя реализации подпрограммы, в свою очередь, внесет вклад в достижение результатов государственной программы в целом", - заключило правительство.